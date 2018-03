Serra defende aliança com PSD de Kassab em 2012

BRASÍLIA - O ex-governador de São Paulo José Serra defendeu uma aliança do PSDB com o PSD do prefeito Gilberto Kassab nas eleições de 2012. "É possível e seria muito importante", disse o tucano, que compareceu à posse de Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) nesta terça-feira, 8, no Senado.

Ele afirmou, ainda, que o PSDB contará com um amplo leque de alianças e sairá vencedor na disputa na capital paulista. "Vamos ganhar", afirmou, sem responder se será candidato.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serra preferiu não comentar o atual quadro de pré-candidatos a prefeito de São Paulo, após a desistência da senadora Marta Suplicy (PT-SP). Ele já havia declarado que Marta teria mais chance de vitória que o ministro Fernando Haddad, preferido do ex-presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff. Nesta terça-feira, limitou-se a dizer que o assunto "é questão interna do PT". Foi exatamente essa a declaração do presidente do PT em São Paulo, Edinho Silva, pela manhã: "Eu penso que o Serra tem de falar do PSDB", criticou o petista.