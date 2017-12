Serra defende aliança com Kassab para eleição de 2008 No jantar que o PSDB organizou na quarta-feira à noite para homenagear o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin - ´lançado´ candidato à Prefeitura pelo presidente nacional do partido, Tasso Jereissati (CE) -, o governador José Serra defendeu a aliança com o DEM, ex-PFL, do atual prefeito Gilberto Kassab em 2008. Em uma roda de conversas, Serra considerou legítimo que os pefelistas tenham criado o Partido Democratas (DEM) com um projeto próprio de poder, mas destacou que isto não descarta a possibilidade de aliança. "Em São Paulo, a tendência é ter um entendimento. Em torno de quem, eu não sei", disse o tucano. A expectativa de que o partido formalizasse o nome de Alckmin à Prefeitura no encontro foi frustrada. Foi em clima de descontração que o tucanato da Câmara e do Senado homenageou o ex-governador com jantar no Hotel Nacional de Brasília.