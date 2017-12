Serra dá aumento de 89% a secretários estaduais Em uma sessão ocorrida durante a madrugada desta sexta-feira na Assembléia Legislativa de São Paulo, os 94 deputados paulistas votaram, em regime de urgência, um aumento nos salários dos secretários estaduais. A sessão terminou por volta das 5h e os parlamentares garantiram reajuste de 89% aos futuros subordinados do governador eleito José Serra, do PSDB. Quem ocupar cargo de confiança na gestão do novo governador, que assume no dia 1º de janeiro, passará a ganhar R$ 11.885. O salário antigo era de R$ 6.262,00. O pedido de aumento para os secretários teria partido do próprio governador eleito à Mesa Diretora da Assembléia Legislativa, autora do projeto de lei.