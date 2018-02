Serra cumpre roteiro de dois dias no Rio Grande do Sul

O pré-candidato do PSDB à Presidência, José Serra, terá dois dias de agenda no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira, 4, e na quarta. O roteiro do tucano começa pelo interior, onde estará em Santa Maria, na região central do Estado, ao meio-dia, e Santa Rosa, no noroeste, no final da tarde. Na primeira cidade, Serra terá um almoço com a União das Associações Comunitárias, acompanhado do prefeito Cezar Schirmer (PMDB).

O PMDB gaúcho prega formalmente a candidatura própria do ex-governador do Paraná Roberto Requião à Presidência, mas líderes do partido defendem apoio ao tucano. Em Santa Rosa, Serra visitará a 18.ª Festa Nacional da Soja (Fenasoja), que começou no dia 30 de abril e terminará em 9 de maio, com expectativa de atrair 200 mil visitantes neste período. A agenda no Estado prevê ainda palestra em reunião-almoço na Federação das Associações Comerciais e de Serviços do Rio Grande do Sul (Federasul) em Porto Alegre na quarta-feira, além de entrevistas a emissoras de rádio e televisão.