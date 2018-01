Serra culpa governo Lula por invasão da Câmara Em campanha pelo interior de São Paulo, o candidato do PSDB ao governo do Estado, José Serra, culpou, nesta quarta-feira, o PT e o governo federal pela invasão dos sem-terra ao prédio da Câmara dos Deputados e pediu investigação para apurar uma suposta ligação do PT de São Paulo com o Primeiro Comando da Capital (PCC). "Essa invasão é uma conseqüência da política do governo federal, do PT. O comandante da invasão é da direção nacional do PT, da Executiva do PT. Em São Paulo os próprios petistas estão envolvidos com o PCC na área de transportes, de maneira que esses acontecimentos não constituem nenhuma surpresa para mim", disse em Marília. "Há depoimentos recolhidos que ligam petistas da capital com o PCC. Há evidências, sugestões e indícios dessa natureza que precisam ser investigados", acrescentou. Serra também culpou o governo Lula de não colaborar com o Congresso na solução dos problemas de segurança pública. "O Senado aprovou coisas boas para enfrentar os problemas de segurança e das prisões que a Câmara está segurando por causa do partido do governo". Segundo Serra, o próprio presidente poderia ter ajudado a resolver os problemas se tivesse baixado uma Medida Provisória para punir o uso de celulares em prisão, mas não o fez, facilitando com que os detentos possam usar os aparelhos sem ser punidos. "O governo federal não tem aparentemente interesse na aprovação dessas medidas e ao detento pilhado com celular não acontece nada, porque a posse do celular não é criminalizada", acrescentou, para depois criticar a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). "A Anatel parece mais preocupada com os lucros das companhias de celular que com a segurança, para se recusar a tomar medidas que possam inibir tecnologicamente os celulares de funcionarem dentro das penitenciárias", comentou. Veículos oficias e claque Em Marília e Ourinhos, Serra se encontrou com prefeitos e políticos das duas regiões, que usaram carros oficiais para se locomover até os locais dos encontros. Carros das prefeituras de Ipauçu, Bernardino de Campos, Ourinhos, Ribeirão do Sul e outras foram vistos no estacionamento de um clube de Ourinhos. Em Marília, os tucanos decidiram dispensar alunos de escolas estaduais para compor a claque de Serra. Na platéia do Clube dos Médicos, onde Serra discursou, além de correligionários, havia dezenas de estudantes dos cursos de enfermagem e secretariado do Centro Paula Souza, escola técnica do governo estadual, que foram dispensados das aulas para assistir o discurso do candidato. "Não vou votar nele (Serra), mas como os diretores mandaram a gente pra cá, fazer o que? Preferia estar estudando ao invés de ficar vendo esses discursos", disse uma aluna que se identificou por Cristina.