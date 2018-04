Serra culpa governo federal pelo aumento do desemprego O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), culpou o governo federal pelo aumento do desemprego no País causado, segundo ele, pela crise internacional, a falta de ações para melhorar o sistema de crédito e a manutenção da taxa de juros como a mais alta do planeta. "O governo federal não tomou as providências para melhorar o sistema de crédito no País, manteve a taxa de juros como a mais alta do mundo até agora e isso maximizou o efeito da crise, em relação à qual o Brasil tinha todas as condições para ser mais bem defendido", disse.