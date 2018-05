Serra culpa 'direita' por violência na ditadura militar

Em seu discurso, o ex-governador culpou as "forças golpistas" por terem tornado o Brasil um país violento. "A violência no Brasil começou por causa do golpe. Quem praticou a violência, quem fechou os caminhos da democracia e gerou a violência posterior foram as forças golpistas", disse ele.

Militante político na época, Serra ocupava a presidência da União Nacional dos Estudantes (UNE) e integrava o movimento Ação Popular (AP). Dias antes do golpe, ele esteve comício da Central, ato realizado no Rio em que João Goulart anunciou as reformas que pretendia implementar no País.

Serra foi convidado pelo colegiado para contar sua experiência de ativista estudantil no período da ditadura. A sessão ocorre num auditório da Câmara Municipal e é acompanhada por estudantes de um colégio particular da Vila Leopoldina, zona oeste da capital.