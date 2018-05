Serra critica urgência na votação de marco do pré-sal Recém-chegado de Brasília, onde acompanhou ontem o anúncio do marco regulatório para exploração do petróleo da camada pré-sal, o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), criticou hoje a pressa na votação da proposta do governo. Os quatro projetos do governo federal foram enviados para o Congresso Nacional em caráter de urgência constitucional. "Três meses - 45 dias na Câmara, 45 no Senado e uma semana para fazer as emendas - é muito pouco tempo", queixou-se Serra. "É um assunto que decide o futuro do Brasil, um assunto de longo prazo. Temos de fazer uma coisa bem feita agora." O governador fez as declarações após inaugurar uma escola técnica estadual (Etec) em Cidade Tiradentes, zona leste da Capital.