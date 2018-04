Serra critica ''talento mercadológico'' do PT O governador José Serra afirmou ontem que o governo federal tem um "talento mercadológico" do qual a esfera estadual não dispõe. Disse que esse sempre foi um ponto forte do PT e um ponto fraco do PSDB. A declaração foi feita após cerimônia no Palácio dos Bandeirantes na qual anunciou parceria com o Sesc, em projeto para 50 mil jovens. Ele lamentou a falta de publicidade e justificou: "Porque custa dinheiro e porque a gente não tem o talento mercadológico do governo federal." "A galinha põe um ovo pequenininho, mas cacareja que todo mundo vê. A pata põe o ovo grande, mas fica quietinha e ninguém nota", prosseguiu. "Às vezes, a gente está mais para o lado da pata que para o da galinha." Indagado se era uma questão de recursos, afirmou: "Não é só uma questão de recursos. Mas talento mercadológico, de marketing, que é sempre um ponto fraco do PSDB e um ponto forte do PT." Ao falar sobre a parceria com o Sesc, ele chamou de "trololó" o marketing de algumas iniciativas para alcançar o público jovem. Questionado se a ministra Dilma Rousseff tem talento mercadológico, sorriu e disse que não.