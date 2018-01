Serra critica PT no governo federal e festa petista por dez anos no poder

O ex-governador paulista José Serra (PSDB), criticou a gestão do PT no governo federal e disse que o partido "inventa o que não houve para esconder o que houve" ao comparar as administrações petistas com o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). O tucano afirmou que o PT acumula fracassos na Presidência da República e "reinventa o passado de seus adversários" para atacar outros partidos.

"A mentira tem sempre uma face dupla, frequentemente ignorada: inventa o que não houve para esconder o que houve. No poder, o PT teve de negar a si mesmo, elevando o estelionato eleitoral à categoria de arte. Só que isso exigiu reinventar o passado de seus adversários", disse Serra, que disputou a Presidência da República pelo PSDB em 2002 e em 2010, derrotado pelos petistas Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, respectivamente. Segundo aliados, ele estaria disposto a concorrer mais uma vez ao comando do governo federal.

Nos últimos dias, tucanos atacaram o discurso adotado pelo PT para comemorar os dez anos de sua chegada ao governo federal, comparando o desempenho petista na Presidência ao período comandado pelo PSDB. Para Serra, que foi ministro do Planejamento e ministro da Saúde de FHC, a gestão petista é marcada por uma "incompetência orgulhosa".

"Em seus dez anos no poder, os fracassos do partido são um sucesso. Nunca antes na história deste país a incompetência foi tão orgulhosa, tagarela e influente. Como os petistas conhecem o caminho para remunerar o elogio e punir a crítica, os insucessos vão se acumulando, o futuro vai sendo empenhado para minimizar os danos presentes, e o país já reserva o seu lugar na fila do atraso", declarou o ex-governador tucano.

Serra também afirmou que, ao fazer um retrospecto das últimas administrações federais, os petistas desprezam o desempenho de seus adversários.

"Para a sorte deles, e do Brasil, o PT não teve a chance de governar com o programa que tinha em 1989, em 1994, em 1998 e em 2002. Nestes três mandatos, chega a ser comovente a constância com que desprezaram todas as qualidades dos seus adversários, sem deixar de invejar um só defeito", disse.