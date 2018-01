Serra critica falas de Dilma sobre reforma política

Questionado sobre o uso da reforma política como bandeira da presidente durante a campanha pela reeleição, Serra ironizou: "Quem falou? Não sabia. Não sei qual a reforma política que ela pretende, realmente é um segredo para mim. É um mistério".

O tucano participou na noite de hoje da abertura de congresso organizado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público. Serra afirmou que o Brasil está "precisando muito" de reformas, a começar pelo sistema eleitoral.

No caso de cidades grandes, acima de 200 mil eleitores, Serra defende a implementação do voto distrital puro. "A curto prazo devemos concentrar nessa questão dos municípios grandes já para as próximas eleições", disse o senador eleito.

O voto distrital em vez de proporcional, de acordo com Serra, seria um elemento barateador das campanhas. "Acho curioso que só se fala de financiamento e não se fala de redução de custos", criticou o senador eleito.

Ele mencionou outro ponto que seria capaz de diminuir os custos de campanhas: uma mudança no programa eleitoral. "Não pode ser uma hora de produção. Tem que ter o candidato, a câmera e ponto final", afirmou.