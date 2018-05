Serra critica ex-prefeitos por 'obras eleitoreiras'

O tucano, que foi prefeito de São Paulo em 2005, falou ao público, formado sobretudo por jovens, sobre a elaboração do Expresso Tiradentes, originado da ideia do Fura-Fila. "Pegamos aquele projeto eleitoreiro do Fura-Fila, criado por um publicitário, e fizemos o Expresso Tiradentes." Serra enfatizou a sua gestão na Prefeitura e os benefícios que diz ter levado para Cidade Tiradentes. Entre suas realizações, junto com o atual prefeito e afilhado político - Gilberto Kassab (DEM) -, citou a construção do hospital da região. Segundo o governador, a obra "vinha se arrastando do tempo do Pitta".

O tucano ainda cutucou a ex-prefeita Marta Suplicy (PT) para enaltecer os feitos da gestão PSDB-DEM. Ao se referir ao Centro Educacional Unificado (CEU) de Água Azul, vizinho à Etec recém-inaugurada, Serra lembrou: "Quando tomamos posse, aqui só tinha a placa do CEU e, na TV, a propaganda da placa", alfinetou. Questionado, após o discurso recheado de farpas, sobre onde mais via obras eleitoreiras, limitou-se a responder. "Tá cheio". Serra ainda apontou a existência de um tipo de político que está na vida pública apenas pela "badalação". "Mas, para mim, a satisfação é fazer como essa Etec", disse o governador. "Nem que amanhã eu esteja fora, eu vou ficar orgulhoso até morrer por ter feito coisas como essa."

Em clima de festa, o governador José Serra prometeu entregar até o final de sua gestão, em 2010, 47 Etecs na Capital. O governador destacou que, no início de sua administração, havia 14 escolas técnicas na cidade. Hoje, o número subiu para 26. Apesar de inaugurada oficialmente, a Etec de Cidade Tiradentes tem aulas desde o início de 2009. Há cursos técnicos de Administração, Contabilidade, Logística e Segurança do Trabalho.

Em 2010, o governo vai oferecer também formação em Nutrição e Dietética. O investimento do governo do Estado para a construção da escola foi de R$ 8 milhões. Durante a entrevista coletiva, Serra adiantou que pretende oferecer no ano que vem aos estudantes do ensino médio da rede estadual uma ajuda de custo para curso de Inglês e Informática em escolas particulares. "Não temos capacidade pública de fazer toda essa oferta de cursos", justificou o governador. O projeto está sendo elaborado pelo Secretário da Educação, Paulo Renato Souza.