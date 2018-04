Serra critica Dilma e Aécio por antecipar sucessão

Serra é o favorito para a disputa presidencial, segundo as pesquisas, e a pressão tem vindo dos dois lados. Aécio, que disputa com ele a vaga de candidato à Presidência, começa na segunda-feira viagens pelo País para debater questões eleitorais. O governador mineiro convidou Serra, mas deve fazer o tour sozinho. Dilma, já alçada à condição de pré-candidata do Palácio do Planalto, tem reforçado a presença em eventos Brasil afora.

No início da semana, o governador paulista já havia demonstrado a sua insatisfação com a antecipação do debate eleitoral, quando considerou "prematura" a prática e disse que havia escolhido "governar". Com uma agenda intensa de inaugurações, o tucano, bem-humorado, chegou a brincar ontem com o número 13, do PT, ao falar das atividades na faculdade inaugurada. "Quais são os cursos que já existem? São 13. Pois vai ter agora o 14º curso. Precisa sair do 13. Não sou supersticioso, mas..."

No evento seguinte, em Jacareí, ele afirmou ter lido nos jornais que a gestão Lula está implementando programa de criação de escolas técnicas porque o governo paulista já adotou projeto nessa linha. "Não acredito que isso seja verdade, mas também não faz diferença. De qualquer maneira é bom." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.