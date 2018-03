Serra critica contradições da equipe econômica de Lula O candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, criticou hoje a atual condução da economia brasileira. De acordo com o tucano, a equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não atua de forma integrada. "Temos de ter uma equipe econômica integrada, e não uma que atire em três direções contraditórias entre si. Uma que arrecada muito, outra que aumenta juros e outra que gasta feito louca", afirmou o candidato, durante almoço e debate promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide), em São Paulo. Serra usou metáforas para se referir às autoridades federais. "Um é o leão para arrecadar, o outro é o durão e o outro é o Papai Noel do gasto", afirmou.