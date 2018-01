Serra critica antecipação de campanha presidencial

Após detalhar a ampliação do trecho Diadema-Morumbi do corredor de ônibus que liga São Mateus, na zona leste, ao Jabaquara, na zona sul da capital paulista, Serra disse que ainda há muito a fazer no Estado e criticou a antecipação da candidatura a presidente. "Estou especialmente dedicado ao trabalho de governador de São Paulo. Há muita tentativa de dispersar esse trabalho com questões eleitorais, mas essa tentação, para mim, não pega", disse. Mais tarde, após o pronunciamento, não quis revelar quem estaria tentando lhe tirar o foco do trabalho como governador, se PT ou PSDB.

Ainda durante a fala, o governador de São Paulo rebateu críticas de que o governo estadual não investe na área social. "Não é verdade. Investimos muito", afirmou, para depois argumentar que obras como o corredor de ônibus também atendem um projeto social, na medida em que beneficiam os moradores da região.

Em outro momento do discurso, ao relatar investimentos de R$ 500 milhões da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) em obras de saneamento no Grande ABC, que não constavam do pronunciamento preparado pela equipe dele, Serra elogiou o PT e fez uma crítica em tom de brincadeira ao PSDB. "Isso (o investimento) não está no meu briefing. Tucano não é bom de comunicação como o PT. Eles são craques."

O governador e o secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado, José Luiz Portella, deram início hoje às obras de ampliação do Corredor Metropolitano de São Mateus-Jabaquara, no trecho entre Diadema e o Morumbi. O corredor é gerenciado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) e a ampliação receberá investimento de R$ 24 milhões. Na ocasião, também foi assinado um acordo de cooperação para o projeto do metrô leve com as prefeituras de São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Na sexta-feira, o Ministério das Cidades liberou R$ 27,6 milhões para a elaboração do projeto da obra.