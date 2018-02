Serra critica adversários por 'baixaria' em campanha

Durante visita ao mercado municipal do Ipiranga, na zona sul da Capital paulista, Serra exaltou o título da Copa do Brasil conquistado nesta semana pelo seu time, o Palmeiras. "Estou felicíssimo, estava na hora, agora está aparecendo palmeirense de tudo quanto é lado", brincou. Ele comeu amêndoas italianas e afirmou que era uma homenagem ao título, já que a origem do Palmeiras é a Itália. Em seguida, tomou café e posou para fotos com crianças, dirigindo-se a um mercado de doces na região, onde distribuiu pedaços de chocolate aos presentes.

Em caminhada nas ruas, Serra ouviu elogios de eleitores. "Serra, você tem o meu voto. Seja o nosso prefeito e depois o nosso presidente", disse uma eleitora. Ele também ouviu cobranças de alguns poucos eleitores que passaram pelo grupo que organizou a sua caminhada. "Onde está a educação (pública) Serra?", gritou outro eleitor. O tucano também tirou várias fotos com simpatizantes. Um gari que posou ao lado de Serra foi questionado sobre qual time torcia. "Sou santista", respondeu. "Ok, então não tem problema", retrucou o candidato, bem humorado.

Ao final da caminhada, o tucano parou para conversar com um grupo de jornalistas e enumerou algumas obras realizadas durante sua gestão como prefeito e governador na região que visitava. Citou estações do metrô e o "fura-fila", projeto proposto pelo ex-prefeito Celso Pitta. "Transformamos o fura fila em Expresso Tiradentes", afirmou. Instado a falar sobre quais eram os seus programas para o transporte público, Serra ponderou: "Falo depois, senão (meus adversários) vão pegar (as ideias)".

(Guilherme Waltenberg)