Serra convoca reunião com parlamentares depois de despedida

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), convocou uma reunião na tarde desta quarta-feira, 31, com todos os parlamentares e secretários que irão participar da despedida do tucano do governo do Estado. O encontro será depois da solenidade de desligamento do governo de São Paulo.

Veja também:

Sindicatos fazem bota-fora para governador de SP

Pré-candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra quer se despedir do governo de São Paulo falando diretamente ao eleitor paulista. O discurso que fará hoje, no Palácio dos Bandeirantes, não será um balanço recheado de números, mas uma prestação de contas em tom político, que lhe permita falar com emoção. "Eu não vou fazer balanço. Numeralha não vai ter", afirmou o governador.

O PSDB mobilizou 5 mil militantes para prestigiar a cerimônia em que ele anunciará a saída do governo e, por tabela, assumirá a candidatura presidencial. A ideia é mostrar que, no cenário nacional, ele "fará acontecer" muito mais por São Paulo e pelo Brasil.

Com informações do estadão.com.br