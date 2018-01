Serra conversa 1h15 com governador de Pernambuco Antes de seguir para o Centro de Convenções, em Recife, para a cerimônia comemorativa dos 10 anos do programa de agentes de saúde, o ministro da Saúde e pré-candidato do PSDB à sucessão presidencial, José Serra, se reuniu no hotel com o governador Jarbas Vasconcelos, um dos mais citados, dentro do PMDB, para compor a chapa com os tucanos, na disputa à presidência. A conversa reservada durou cerca de 1h15. O ministro nega que tenha feito um convite formal a Jarbas para que ele aceite compor a chapa, na vice-presidência. Segundo o ministro, o governador lhe ofereceu ajuda para a unidade das forças, que compõem hoje a aliança nacional. "O momento não é de escolha de vice. É de cuidar da unidade, da aliança e do engajamento do PSDB na campanha", disse Serra.