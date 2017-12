Serra continua internado no Sírio Libanês O pré-candidato do PSDB ao governo de São Paulo, José Serra, continua internado no Hospital Sírio Libanês, segundo informou nesta quinta-feira a assessoria de imprensa do hospital. O primeiro boletim médico do dia deve ser divulgado após as 12h30. Serra está internado desde a última segunda-feira, quando foi submetido a uma cirurgia de hérnia epigástrica. Segundo informou o hospital no dia, o "procedimento cirúrgico transcorreu com sucesso", e o candidato passava bem.