Serra contesta impugnação e diz que está regular

Segundo o MPE, a impugnação ocorreu porque Serra ainda não apresentou as certidões com a situação atual dos processos aos quais responde. De acordo com a promotoria que está analisando o caso, todos os documentos serão avaliados e a situação pode ser revista.

"O papel (certidão) já está no processo. O Ministério Público disse que o documento do Tribunal de Justiça não está completo. Mas o processo subiu para o STJ, que o completou", explicou Serra.