Serra considera ´boa´ a candidatura de Gustavo Fruet O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), disse nesta quarta-feira considerar "boa" a candidatura do deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR) à presidência da Câmara dos Deputados. Segundo ele, Fruet é um dos melhores deputados do PSDB na Câmara atualmente. "Acho uma boa candidatura. Ele é bastante competente, um dos melhores deputados que temos na Câmara Federal", afirmou, após participar do anúncio da entrega da segunda etapa das obras de recapeamento das Marginais Tietê e Pinheiros. Na avaliação de Serra, a candidatura de Fruet não é uma demonstração da desunião que o PSDB vive. "O PSDB não estava desunido", opinou. Para o governador, entretanto, a decisão final a respeito do apoio do PSDB será discutida pela bancada do partido na Câmara. "A bancada vai se reunir e decidir", limitou-se a dizer. Apesar de Serra ter negado que o PSDB vive uma crise a respeito do assunto, a situação mostra uma outra realidade. Serra e o governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), foram articuladores do apoio do partido ao candidato Arlindo Chinaglia (PT-SP). O anúncio, feito na semana passada pelo deputado Jutahy Júnior (PSDB), seria uma forma de garantir a normalidade das eleições nas Assembléias Legislativas de cada Estado. Na mesma semana, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) trabalhava pela candidatura de Aldo Rebelo (PC do B-SP). Na terça, um grupo independente de deputados, que é conhecido como "terceira via", lançou a candidatura de Gustavo Fruet, com apoio dos deputados tucanos Edson Aparecido, José Aníbal e Paulo Renato.