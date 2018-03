Serra confirma saída do governo ao dizer que Goldman assumirá cargo

Em cerimônia de inauguração da nova Marginal, o governador José Serra iniciou seu discurso saudando o vice-governador, Alberto Goldman, e afirmou que ele "logo, logo vai assumir o governo de São Paulo". Para concorrer à presidência da República, Serra precisa deixar o cargo até 3 de abril.

Também presente ao evento, o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou hoje que o porcentual de intenção de votos no governador José Serra tende a crescer com o início da campanha oficial do tucano. Segundo ele, a pesquisa DataFolha divulgada hoje, retrata apenas o momento no qual ainda não há uma movimentação de Serra para o cargo.

De acordo com a pesquisa Datafolha, divulgada neste sábado, Serra abriu uma vantagem de nove pontos à frente da pré-candidata do PT, a ministra Dilma Rousseff. Segundo o levantamento, realizado nos dias 25 e 26 de março, o tucano tem 36% das intenções de voto, enquanto a petista aparece com 27%. Há um mês, eles tinham 32% e 28%, respectivamente, no mesmo cenário.

Apesar de relativizar o resultado da pesquisa Kassab destacou que os números divulgados hoje "são bastante animadores para quem torce para que Serra ganhe as eleições".

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Serra promove uma série de inaugurações neste que pode ser seu último fim de semana no cargo de governador de São Paulo. O projeto de expansão da Marginal prevê investimentos totais de R$ 1,3 bilhão, dos quais R$ 200 milhões investidos pelos consórcios que administram as rodovias Anhanguera e Bandeirantes (AutoBan) e Ayrton Senna e Carvalho Pinto (Ecopistas). A previsão do governo estadual é de que as obras reduzam o tempo das viagens na cidade em aproximadamente 35%.

Além da inauguração das novas pistas da Marginal, Serra também deve inaugurar na tarde deste sábado o Parque Vila Jacuí, empreendimento desenvolvido como forma de compensação ambiental da obra de interligação da Avenida Jacu-Pêssego com o trecho Sul do Rodoanel e a Ayrton Senna.

No domingo estão previstas a inauguração do Complexo Viário "Prefeito Olavo Egydio Setubal", entroncamento da Ponte Atílio Fontana com a Marginal do Tietê, e a entrega das estações Cidade Universitária, Ceasa e Villa Lobos-Jaguaré da CPTM além de novos trens para as linhas 3 e 12 da CPTM.