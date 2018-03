Serra confirma presença em bloco de carnaval no Recife Milhares de foliões. Milhares de eleitores. É de olho neste público que dezenas de políticos, especialmente em ano de eleição, aproveitam para "bater ponto" no desfile daquele que é considerado o maior bloco carnavalesco do mundo, o Galo da Madrugada, que desfila pelas ruas da capital pernambucana. Este ano, o desfile, que acontece no dia 13 de fevereiro já tem a presença garantida do governador de São Paulo, José Serra (PSDB), que estará no camarote montado pelo presidente nacional da legenda, o senador Sérgio Guerra.