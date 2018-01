Serra confirma candidatura e diz apoiar prévias

Serra afirmou que sempre foi favorável ao processo interno para a escolha do candidato do partido. "E delas pretendo agora participar", afirmou. Com o anúncio de que o ex-governador entra na disputa, dois pré-candidatos do PSDB já anunciaram a desistência da disputa interna tucana - os secretário estaduais da Cultura, Andrea Matarazzo, e do Meio Ambiente, Bruno Covas. Ainda continuam na disputa o secretário estadual de Energia, José Aníbal, e o deputado federal Ricardo Tripoli.