Serra condena entrada do Brasil em discussão sobre Irã

Serra também voltou a condenar a Bolívia pela grande quantidade de cocaína produzida no país e distribuída, principalmente, no Brasil. "É um governo que mantém corpo mole e faz vistas grossas a tudo que está acontecendo de ruim, em consequência desta droga que é produzida em larga escala na Bolívia", afirmou.

O pré-candidato ressaltou, no entanto, que não está condenando a Bolívia, onde permaneceu durante o período em que foi obrigado a deixar o Brasil. "Estou me referindo única e exclusivamente ao presidente da Bolívia. O país é muito bom e foi bom para mim", acrescentou Serra, que participa hoje de ato público promovido pelo PMDB do Mato Grosso do Sul, em apoio à reeleição do governador André Puccinelli.