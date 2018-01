Serra concorda com Aécio e defende fim da reeleição O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), defendeu nesta quarta-feira, 18, o fim da reeleição, mas garantiu que essa não é sua bandeira política para as disputas futuras. Em visita ao presidente do Congresso, senador Renan Calheiros (PMDB-AL), para tratar de projetos na área de segurança, o tucano, potencial candidato ao Palácio do Planalto em 2010, disse que desde 2001 é a favor do fim da reeleição. "Eu refleti a respeito da conveniência da reeleição, da qual fui partidário, e acho que ela poderia ser revista. Mas não estou fazendo nenhum trabalho de articulação a esse respeito, até porque no meu partido há posições diferentes", disse Serra a jornalistas ao sair do encontro com Renan. A reeleição foi aprovada em 1997 pelo Congresso com o incentivo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB), que obteve um segundo mandato em 1998. Mas hoje o partido é dividido sobre a questão. Há o temor de que a tramitação dessa proposta no Congresso abra brechas para que o governo, com maioria absoluta na Câmara, inclua um dispositivo que dê ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o direito de disputar um terceiro mandato consecutivo. Esta é a opinião de FHC. Outras lideranças tucanas como o governador de Minas Gerais, Aécio Neves, concordam com Serra. "Sou favorável ao mandato de cinco anos, sem reeleição", disse Aécio esta semana após reunião com deputados do PSDB. Serra visitou o Parlamento para apresentar um projeto de monitoramento com pulseiras eletrônicas de presos em regime semi-aberto, domiciliar ou em liberdade condicional.