Serra compra camisinhas para o carnaval O Ministério da Saúde vai antecipar em 30 dias a importação de 28 milhões de preservativos que serão importados da Índia, para que possa distribuir mais camisinhas durante o Carnaval. O lote só seria entregue no final de fevereiro. A decisão de antecipar a chegada foi tomada pelo secretário-executivo do Ministério da Saúde, Barjas Negri, em reunião com técnicos da área. O ministério conseguiu fazer uma alteração do meio de transporte. Inicialmente, a entrega das camisinhas seria feita por via marítima, mas até o final deste mês os 28 milhões de preservativos chegarão por avião. Com essa medida, estará garantida a distribuição normal de preservativos no período carnavalesco. O restante do lote, um total de 228 milhões de unidades, será entregue conforme cronograma já estabelecido pelo ministério. Oito milhões de camisinhas serão utilizadas em atividades de prevenção com os foliões nos quatro dias de carnaval e 13 milhões para os programas regulares de prevenção em doenças sexualmente transmissíveis e aids.