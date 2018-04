Serra comemora vitória do Brasil sobre Costa do Marfim O candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, comemorou a vitória do Brasil diante da Costa do Marfim, elogiando o jogador Luis Fabiano e lamentando a expulsão de Kaká no final do segundo tempo. Ele assistiu à partida na Associação Cultural e Esportiva Nipo(Acenip), no Itaim Paulista, zona Leste da capital, ao lado do candidato do PSDB ao governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, e do prefeito da cidade, Gilberto Kassab.