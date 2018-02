Serra comemora escolha do Rio com correligionários

"Eu fiquei muito feliz. Vai ser muito importante para o Brasil, como nação; vai ser muito importante para o Brasil como prática esportiva, porque a Olimpíada vai tender a difundir muito mais as diferentes modalidades de esporte; e vai ser muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, que é a verdadeira vitrine do Brasil. No exterior quando se fala em Brasil, o pessoal logo vem com a imagem do Rio de Janeiro", comentou Serra.

"Com o desenvolvimento do Rio, desenvolve-se também o País", continuou o governador e pré-candidato do PSDB à Presidência em 2010.

Serra destacou três frentes em que o Brasil leva vantagem por ter sido escolhido para sediar os jogos: "A dimensão da honra que é, e da projeção que é para o Brasil no campo internacional; do estímulo à diversificação e intensificação das práticas esportivas; e do desenvolvimento maior que trará ao Rio de Janeiro, que merece muito que isso aconteça".