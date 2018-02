Serra cancela visita a Goiânia para não ofuscar Perillo O pré-candidato tucano à Presidência da República, José Serra, cancelou hoje sua visita a Goiânia, onde participaria do pré-lançamento da campanha do senador Marconi Perillo (PSDB) ao governo de Goiás. De acordo com o parlamentar, a decisão foi tomada em conjunto e teve como objetivo evitar "uma excessiva divisão de atenções". "Nós tomamos a decisão conjuntamente", disse Perillo, atual vice-presidente do Senado. "Achamos que iria dividir as atenções e optamos, por realizar mais um evento nas próximas semanas."