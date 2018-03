Serra cancela presença de última hora em inauguração por causa de protestos

Professores realizam protesto durante inauguração de viaduto. Foto: José Luís da Conceição/AE

SÃO PAULO - O governador de São Paulo e virtual candidato à Presidência da República pelo PSDB, José Serra, cancelou de última hora sua participação na inauguração do segundo viaduto do Complexo Viário Jaraguá na manhã desta quinta-feira, 18, na zona norte da capital paulista. Alvo de protesto de professores em greve, o evento, que teve a presença do prefeito Gilberto Kassab (DEM), vereadores e deputados, virou palco de bate-boca entre autoridades e manifestantes.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A assessoria de imprensa de Serra negou que sua ausência tenha sido motivada pela manifestação. De acordo com os assessores, a presença do governador não estava confirmada. Entretanto, um aviso distribuído nesta manhã pela Secretaria de Comunicação do governo estadual à imprensa trazia o evento como o primeiro compromisso público de Serra nesta quinta-feira. Kassab saiu em defesa de Serra justificando que na noite da última quarta-feira, 17, ele já havia sido comunicado que o tucano não compareceria.

Com apitos e faixas, cerca de 30 manifestantes tumultuaram a inauguração. É o segundo dia consecutivo que os professores vão a compromissos públicos do governador para protestar por reajuste salarial. Vaias e apitaços dificultaram para a plateia ouvir os discursos.

Um dos que enfrentou os professores de cima do palanque foi o deputado federal José Aníbal (PSDB-SP). Chamado de mentiroso, ele disse: "Mentirosa é essa quadrilha da Bancoop chefiada pelo PT. Essa gente do apito, desesperada, não tem mais argumento". O prefeito Kassab também respondeu enquanto discursava: "Palmas para os professores que estão nas salas de aula e têm espírito público".