Serra cancela participação na entrega de carros de combate à dengue A assessoria do ministro da Saúde e pré-candidato do PSDB à presidência da República, José Serra, informou que ele cancelou a presença na entrega dos carros para combate da dengue, no Instituto de Cardiologia, em São Paulo, prevista para a tarde desta sexta-feira. Ele será representado pelo secretário-executivo do ministério da Saúde, Barjas Negri. Serra deve passar a tarde em sua residência, no bairro de Pinheiros, recuperando-se de uma microcirurgia para a retirada de um sinal na cabeça, realizada ontem em São Paulo. No entanto, a assessoria confirmou a presença do mnistro na inauguração da nova sede da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, que acontece hoje à noite, e na qual estará o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ainda de acordo com a assessoria, é provável que Serra permaneça em São Paulo durante o fim de semana.