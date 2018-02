Serra busca apoio de deputados do PMDB no RS Dois dias depois de a Executiva Nacional do PMDB ter indicado Michel Temer para a Vice-Presidência na chapa de Dilma Rousseff (PT), o pré-candidato do PSDB, José Serra, foi ao Rio Grande do Sul colher o apoio de deputados peemedebistas que não vão trabalhar pela candidatura da petista no Estado. O tucano almoçou hoje, em Porto Alegre, com oito integrantes da bancada estadual do partido e mais o deputado federal Osmar Terra.