Serra brinca sobre futebol em inauguração de parque

As brincadeiras continuaram quando, rodeado por secretários, Serra notou ampla maioria de corintianos no palco montado no novo parque. "Estou cercado por corintianos. Preciso da tropa de choque para me proteger", afirmou. Em seguida, ouvindo gritos da plateia sobre o Santos, o governador afirmou que santistas são "café com leite". A população presente no local, em grande maioria formada por corintianos, gritava a cada citação sobre o time alvinegro e não poupava Serra de brincadeiras por ser palmeirense.

Serra também brincou com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, são-paulino. O comentário foi relativo ao investimento no projeto. "É um investimento conjunto, entre Estado e prefeitura. É uma vitória fazer um turco gastar", disse. O novo parque, que contará com campos de futebol, quadras poliesportivas, pista de skate, entre outras opções, tem 240 mil metros quadrados e é uma das ações definidas pelos governos municipal e estadual para revitalizar a região de Vila Jacuí.

Próximo ao parque será feita a interligação da rodovia Ayrton Senna com a avenida Jacu Pêssego, que terá extensão até o trecho Sul do Rodoanel - este com previsão de inauguração para a próxima terça-feira. A obra, segundo Serra, será uma alternativa ao trecho leste do Rodoanel, que deve demorar "mais uns 3 anos" para ficar pronto, segundo previsões do governador.

Serra também destacou que a obra rodoviária na região trará "muitos empregos", que segundo ele é o principal problema da família brasileira. O governador também prometeu a construção de uma escola técnica na região e destacou que o parque, apesar de estar em uma área valorizada devido à proximidade com a Rodovia Ayrton Senna e a Jacu Pêssego, foi destinado a garantir o lazer dos moradores da região.

Em tom de candidato, Serra afirmou que não está na vida pública para "atender compadres" ou fazer favores e que a prioridade de sua gestão é a melhoria da qualidade de vida das pessoas. "Só estou na vida pública para fazer acontecer coisas boas à população da minha cidade, do meu Estado e do meu País", disse. Embora não tenha anunciado oficialmente sua pré-candidatura à presidência da República pelo PSDB, hoje mais cedo Serra afirmou que seu vice no governo de São Paulo, Alberto Goldman, em breve assumirá o cargo.