Serra atribui alta do PIB à base fraca de 2009 O pré-candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, atribuiu hoje o crescimento de 9% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no primeiro trimestre, em relação ao mesmo período de 2009, a uma base de comparação fraca. No ano passado, o País sofria os reflexos da crise financeira mundial. "No ano passado, a economia ficou parada e declinou. É bom que haja essa recuperação. Eu estou feliz", disse o tucano. "Agora, evidentemente, a base do ano passado favorece um crescimento maior", ressaltou.