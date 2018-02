Serra ataca governo no Twitter e provoca reação de Dutra

"Como eu disse mil vezes o PT destruiu a Funasa e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), com fisiologismo, corrupção e incompetência", escreveu Serra, ao comentar o texto. O tucano ainda postou um outro link, para a reportagem "Funasa será remodelada com ajuda de equipe de Gerdau", publicada na edição de ontem do jornal O Estado de S. Paulo e retransmitiu a mensagem, postada no Twitter, do jornalista Marcelo Tas - "Depois do vexame do ENEM, agora deu pau no SISU. Por que não criam um vestibular para entrar no Min. da Educação?".

Serra ainda comentou sobre a situação econômica do País, dizendo: "economia brasileira hoje: inflação em alta, déficit sideral do balanço de pagamentos, nó fiscal, carências agudas de infraestrutura". E continuou: "Tudo isso foi produzido no governo Lula-Dilma e deixado para o governo Dilma. Ou não?".

Dutra, que após as primeiras mensagens de Serra escreveu dizendo que retirava seu boa noite, afirmou em tom irônico: "deve ser por isso que a oposição ganhou a eleição". Na eleição presidencial de 2010, Serra foi derrotado pela então candidata do PT Dilma Rousseff no segundo turno. Na tarde de hoje, Dutra voltou ao Twitter e disse que as notícias de sites sobre a troca de farpas entre eles era "falta de assunto".