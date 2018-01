Serra ataca as ?forças do atraso? Ao discursar nesta quarta-feira à noite em comício do PSDB, no município de Sinop, em Mato Grosso, o ministro da Saúde e pré-candidato tucano à Presidência, José Serra, foi além dos ataques ao ?populismo esquerdista? e apontou o risco de o País ser ?de novo dominado por forças do atraso?. ?Temos que combater, portanto, em duas frentes: aqueles que são do contra e aqueles que não são contra nada, mas chegando no governo não fazem nada a favor do povo de maneira sustentada, permanente, responsável?, disse ele. Indagado se as críticas eram dirigidas à governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL), e a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ? os pré-candidatos que lideram as pesquisas de intenção de voto para a eleição de outubro -, Serra desconversou. ?Me referi a forças sociais, não a pessoas nem a candidaturas específicas.? De pé sobre um banquinho, diante de cerca de 800 militantes do PSDB no galpão de um clube da cidade, o ministro evocou o desastre político-econômico da Argentina para mostrar que o conservadorismo também pode provocar crises. ?A ameaça ao Brasil, no nosso futuro, não é apenas o populismo esquerdista. Olhem para a Argentina: lá não tinha populismo esquerdista, era um governo conservador?, disse. Propaganda Numa crítica indireta a Roseana ou ao governador do Rio, Anthony Garotinho (PSB), Serra condenou os programas eleitorais na TV e disse que a ?pasteurização já está chegando às idéias. ?Ficou tudo parecido?, afirmou. ?Se o sujeito tem voz fanhosa, aparece com voz de barítono, se é baixinho, aparece como jogador de basquete.? E concluiu: ?Daqui a pouco vai estar todo mundo dizendo a mesma coisa, porque tudo se terceiriza: contrata, pede um paper, um trabalho e aí vai repetindo.? O governador de Mato Grosso, Dante de Oliveira (PSDB) foi o último de uma lista de mais de cinco tucanos que discursaram antes de Serra. Ele também criticou o viés das campanhas na TV. Sem mencionar a pré-candidata Roseana, que estrelou peça publicitária em que aparece como a número 1, tal como uma conhecida marca de cerveja, Dante lamentou que candidatos estejam sendo equiparados a produtos como sabonetes ou bebidas. O comício promovido pelo PSDB no Sesi-Clube terminou à 00h10 (horário de Brasília; 23h10 no horário local) e precisou ser interrompido por cerca de cinco minutos por causa da falta de energia elétrica, que cortou o som e deixou o local no escuro, no momento em que discursava o senador e pré-candidato a governador de Mato Grosso, Antero Paes de Barros. Serra permaneceu sentado à mesa e não comentou o problema. O ministro conclamou os militantes tucanos a ingressarem na campanha com o ?bico afiado?, para ?bicar quem atrapalha, quem se opõe ao progresso?. Segundo Serra, no Brasil não faltam boas idéias, mas competência e vontade política para executá-las. ?No Ministério da Saúde, nenhum dos nossos programas que mais deram certo a idéia foi nossa?, contou. ?Por trás da falta de vontade política, quase sempre está a falta de vontade de enfrentar interesses. E na vida pública a gente tem que também contrariar, quando a contrariedade é a favor do povo, é a favor da igualdade, é a favor do desenvolvimento.?