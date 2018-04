Serra assiste ao jogo do Brasil com Alckmin e Kassab

O presidenciável chegou ao local aos 10 minutos do primeiro tempo da partida. Indagado sobre o placar, Serra frisou: "Brasil 2 e Costa do Marfim 1". E disse que no jogo da seleção contra a Coreia do Norte, ele acertou o placar (que foi de 2 a 1 para o Brasil). "Na semana passada eu também apostei em 2 a 1 e deu. Aí vão dizer que sou pessimista", brincou. Alckmin, que está vestido com a camisa da seleção, disse que o Brasil deve vencer o time da Costa do Marfim por 3 a 2.

O vice na chapa de Alckmin, Guilherme Afif Domingos (DEM), que também assiste ao jogo do Brasil na Acenip, levou um susto no final do primeiro tempo. A cadeira na qual estava sentado quebrou e ele caiu. Após esse incidente, as cadeiras de algumas autoridades foram reforçadas com outra sobreposta.

Além dos políticos, estão na Associação Cultural e Esportiva Nipo, moradores da região do Itaim Paulista e militantes do PSDB e de partidos aliados.