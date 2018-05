Serra assiste a jogo no Rio e sugere mudança no time O candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, acompanha a estreia da seleção brasileira na Copa da África do Sul no restaurante Plataforma, na zona sul do Rio de Janeiro. O tucano disse acreditar na vitória do Brasil, mas sugeriu mudanças no time. Para ele, o técnico Dunga deveria substituir um jogador de marcação por um "driblador". "Acho que ele deveria colocar o Daniel Alves no lugar do Felipe Melo. Mas não vou falar muito porque senão vão dizer que estou querendo escalar o time do Brasil."