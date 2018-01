Serra assina convênios e brinca com crianças no RN Em sua primeira viagem depois de declarar-se candidato à presidente da República, o ministro da Saúde, José Serra, distribuiu cartões do Sistema Unificado de Saúde (SUS), bolsas-alimentação no valor de R$ 1 milhão, assinou convênios no valor de R$ 4,2 milhões para fortalecer o SUS no Rio Grande do Norte, beijou mães e brincou com criancinhas. Em discurso na sede do Sesi Clube de Mossoró, o ministro discursou para uma platéia composta de políticos estaduais e agentes de saúde, todos vestidos com a camisa do Ministério da Saúde. Serra chegou nesta tarde à Câmara Municipal de Mossoró. Segundo o senador Geraldo Melo, o ministro interrompeu a programação oficial preparada pelo Ministério da Saúde para participar da convenção municipal do PSDB.