Serra assina acordo para ceder Pró-Social a governo do RS O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), assinou nesta segunda-feira no Palácio dos Bandeirantes um acordo para ceder ao Rio Grande do Sul a tecnologia do cadastro Pró-Social, um sistema corporativo que permite compartilhar informações, coordenar ações e gerar subsídios para tomada de decisões sobre políticas e assistência social. Segundo Serra, o programa possibilita que as informações sobre as ações sociais do governo sejam facilmente acessadas e melhor geridas. "O repasse da tecnologia representa um instrumento de aperfeiçoamento de políticas públicas na área de assistência social", disse o governador. A governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), disse que o Estado não teria condições de implementar esse programa com recursos próprios. "Nós estamos impedidos de buscar qualquer iniciativa que amplie o déficit do Estado", afirmou, em relação ao déficit previsto de R$ 2,3 bilhões e a redução de R$ 700 milhões da arrecadação. Yeda ressaltou ainda que qualquer proposta de desenvolvimento tecnológico que sirva à área social deve ser transferida sem ônus aos Estados.