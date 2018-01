Serra aproxima PSDB da vitória em São Paulo, afirma senador tucano

BRASÍLIA - O líder do PSDB no Senado, Álvaro Dias (PR), disse nesta quinta-feira, 23, que a candidatura de José Serra à prefeitura de São Paulo tem maiores perspectivas de vitória nas eleições de outubro. "Realisticamente, quem nos aproxima mais da vitória é ele", afirmou Álvaro Dias, ao ressalvar que não está defendendo que ele seja o candidato tucano. "Isso (a decisão de ser candidato) é pessoal dele".

Para Dias, a eventual entrada de Serra na disputa não seria "rasgar" as prévias para escolha de um candidato já em curso. No momento, há quatro pré-candidatos já lançados: Andrea Matarazzo, Bruno Covas, José Aníbal e Ricardo Trípoli. Ele ressaltou que os outros candidatos também são competitivos, mas admitiu: "Quando as prévias foram acertadas, Serra não era um potencial candidato".

O líder tucano acredita que essa candidatura é muito mais um "desejo do partido" do que do próprio Serra. Ele disse que já neste ano o PSDB deveria apresentar o modelo para as prévias presidenciais de 2014. A escolha do candidato poderia ocorrer depois das eleições municipais.