Serra apoiará posição do governo sobre reajuste Ao ser questionado sobre o reajuste de 7,7% para os aposentados, o pré-candidato do PSDB à Presidência da República, José Serra, disse que vai apoiar a decisão que for tomada pelo governo. A Câmara aprovou ontem o índice, que é superior ao proposto pelo governo, e a matéria ainda será votada no Senado.