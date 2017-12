Serra apóia voto distrital para vereadores nas eleições de 2008 O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), afirmou nesta segunda-feira, em entrevista coletiva, que assim como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele entende que a eleição municipal de 2008 já deve ser disputada por meio do voto distrital, pelo menos para o cargo de vereador. "Fiz essa proposta para que as cidades com mais de 200 mil eleitores tenham em caráter experimental, na eleição de 2008, as escolhas dos vereadores pelo voto distrital", declarou, após acompanhar a posse da nova presidência da Câmara do Grande ABC, em Santo André. "Essa experiência seria boa para o Brasil, mas insisto que teria que ser nos municípios com mais de 200 mil eleitores, onde o voto distrital é mais possível de ser feito", acrescentou. Indagado sobre outra manifestação feita nesta segunda-feira por FHC, na qual o ex-governador paulista Geraldo Alckmin seria um bom nome do PSDB para disputar a próxima eleição municipal, Serra não quis fazer comentários. "Não ouvi o que o presidente Fernando Henrique disse e não tenho como comentar", desconversou. Obras no Rodoanel As obras do trecho Sul do Rodoanel Metropolitano serão retomadas no próximo mês, garantiu José Serra. "A obra será retomada (em abril). Estamos, neste momento, realizando a solução financeira, uma equação para esta obra que é muito cara", declarou o governador, depois de participar da posse da nova presidência da Câmara do Grande ABC, órgão de integração das ações regionais dos sete municípios do ABC paulista, ocorrida em Santo André. Segundo Serra, os R$ 4 bilhões a serem investidos exigirão participação da União, com recursos prometidos de R$ 1,2 bilhão, além de aportes do Tesouro estadual e de concessão à iniciativa privada. "O Rodoanel é a primeira das grandes obras a ter prioridade na minha gestão. É um projeto fundamental para a Grande São Paulo, para o Estado e para o Brasil", justificou. De acordo com o governador, a obra demandará uma atenção maior do estado de São Paulo por envolver desapropriações e transferências de moradores. "A construção do trecho Sul deverá transformar a região do ABC num importante porto seco, gerando desenvolvimento e riqueza", projetou.