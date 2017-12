Serra anuncia novos nomes de seu secretariado nesta terça O governador eleito de São Paulo, José Serra (PSDB), deve anunciar na tarde desta segunda-feira o nome de mais três secretários. Até o momento, o único nome confirmado em sua equipe é o do secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa. A idéia do tucano é definir rapidamente os titulares das áreas consideradas estratégicas, tais como segurança pública e setores ligados à infra-estrutura. Além de Mauro Ricardo, que já trabalhou com Serra na Prefeitura de São Paulo, outros secretários municipais devem compor a equipe do governador eleito. É o caso de Aloysio Nunes Ferreira, cotado para a Casa Civil; Francisco Vidal Luna, para o Planejamento; e Luiz Antônio Marrey, para a Justiça. O vice de Serra, Alberto Goldman, está cotado para assumir a Secretaria dos Transportes. Para a Secretaria da Segurança Pública, o nome mais cotado é do promotor Ronaldo Augusto Bretas Marzagão.