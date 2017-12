Serra anuncia novo procurador-geral de São Paulo O governador eleito anunciou Marcos Fábio de Oliveira Nusdeo como o novo procurador-geral do Estado a partir de 2007. Nusdeo é presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo (Apesp) e é mestre em direito constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), tendo ingressado na carreira em 1989, na Procuradoria Judicial. O novo chefe da Procuradoria-Geral do Estado assumirá, no próximo ano, o cargo que atualmente é ocupado por Elival da Silva Ramos. Até o momento, Serra escolheu 13 secretários e priorizou pastas estratégicas como Segurança, Saúde, Educação, Transportes Metropolitanos, Casa Civil e Administração Penitenciária. No entanto, ainda estão indefinidas pastas cobiçadas como a da Habitação e a do Transporte. O PFL foi o único parceiro agraciado por enquanto. Na fila por espaço na máquina estão o PTB e a MD. Juventude, Esporte e Lazer De acordo com o Estado, a equipe de Serra está estudando uma mudança na Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer. A proposta seria criar um órgão vinculado ao gabinete do governador eleito ou à Casa Civil para tratar especificamente das políticas públicas para os jovens e integrar a área com os diversos setores do governo. O projeto de reformulação deve ser apresentado a Serra nesta semana, quando o tucano começa a receber um diagnóstico de cada área do governo estadual feito pela equipe de transição no último mês. Confirmada, essa não será a primeira alteração no desenho da máquina estadual. Serra já anunciou que pretende mexer nas pastas de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e na Casa Civil. Essa matéria foi alterada às 12h16