Serra anuncia apoio a Alckmin no programa eleitoral

"Foi a história do PSDB, o espírito do PSDB e as qualidades do seu candidato que me levaram a apoiá-lo nesta eleição". Foi com esta frase que o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), encerrou o seu curto depoimento no programa eleitoral do horário noturno do candidato da coligação "São Paulo, na Melhor Direção" (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC) à Prefeitura da capital paulista, Geraldo Alckmin (PSDB), que não repetiu as imagens do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso exibidas no programa vespertino. Veja também: Alckmin 'paz e amor' diz que política se faz 'com coração' Lula pede votos a Marta; FHC apóia Alckmin, que ressalta 'amor' Candidatos a prefeito dominam programa de vereadores em SP estadao.com.br terá fichas de candidatos a vereador Você vai acompanhar o horário eleitoral para definir seu candidato ? Veja a íntegra da última pesquisa Multimídia: Perfil dos candidatos Guia tira dúvidas do eleitor Em seu depoimento, que durou exatamente 30 segundos, Serra elogiou a gestão de Alckmin no Governo do Estado e destacou o fato de ambos estarem juntos desde a fundação do PSDB. O depoimento não foi gravado diretamente pela campanha do candidato. A gravação do apoio de Serra foi entregue pela equipe do governador aos organizadores da campanha de Alckmin no final de semana, antes de sua viagem ao Japão e à Inglaterra. O governador ainda não retornou ao País. Os demais programas dos principais candidatos - Marta Suplicy (PT), Gilberto Kassab (DEM), Paulo Maluf (PP), Ciro Tiziani Moura (PTC), Ivan Valente (PSOL), Levy Fidelix (PRTB), Renato Reichmann (PMN), Soninha Francine (PPS), Edmilson Costa (PCB) - foram os mesmos mostrados no programa da tarde.