Serra: Alckmin tem todo interesse na apuração do cartel Em visita a Salvador, o ex-governador paulista José Serra (PSDB), fez coro a seu sucessor e colega de partido, Geraldo Alckmin, ao dizer a administração pública do Estado "foi vítima" e tem "todo interesse" nas investigações sobre a suposta formação de cartel em licitações para obras do metrô e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).