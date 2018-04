Serra, Alckmin e Kassab dividem palco em inauguração Cena rara durante as eleições do ano passado, o governador José Serra (PSDB), o secretário de Desenvolvimento, Geraldo Alckmin (PSDB), e o prefeito Gilberto Kassab (DEM) participaram ontem juntos da inauguração de uma escola técnica estadual na capital. Foi a primeira vez que o trio dividiu o palco em um evento do governo após o embarque de Alckmin no secretariado paulista. Kassab estava lá apenas como convidado. O clima foi de cordialidade e troca de elogios, numa tentativa de demonstrar que os tempos de rivalidade acabaram após a conturbada disputa eleitoral em 2008. Em discurso, Kassab cumprimentou Alckmin, referindo-se a nos seguintes termos: ?O nosso sempre governador?. O ex-governador elogiou o ?extraordinário trabalho do governador Serra e do vice-governador Alberto Goldman? na área do ensino técnico. Serra, alçado ao papel de pacificador do partido em São Paulo com a nomeação do ex-governador, destacou em seu pronunciamento que Kassab e Alckmin ?estão se entendendo?. Ele comentava a parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento e a prefeitura para expansão do ensino técnico na cidade. Há quatro meses, não era esse o clima entre os três. O ex-governador tucano lançou-se candidato à Prefeitura de São Paulo contra a vontade de Serra, que apoiou Kassab. Durante a campanha, Serra não subiu no palanque do colega de partido. Fez apenas uma aparição na estreia do programa de Alckmin no horário eleitoral e, depois, foi ao jantar organizado pelo PSDB para arrecadar fundos para a campanha. Já com Kassab, o tucano esteve diversas vezes em eventos do governo e da Prefeitura. Ontem, até mesmo vereadores do PSDB apontados como traidores pelos alckmistas por apoiarem a reeleição de Kassab participaram da inauguração. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.