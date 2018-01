Serra agiu com ?justiça, delicadeza e cortesia?, diz Itamar O governador de Minas, Itamar Franco (PMDB), voltou a dar sinais, nesta sexta-feira, no Triângulo Mineiro, onde inaugurou uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), de que está disposto a manter, no mínimo, boas relações com o presidenciável José Serra (PSDB). Itamar negou a formação de uma aliança com o tucano, como chegou a ser cogitado nesta semana. Mas agradeceu citação sobre ele, feita quinta-feira pelo ministro, no discurso em que lançou sua candidatura, e ressaltou a "justiça, a delicadeza e a cortesia" de Serra. Nesta quinta-feira, Serra recordou que o governador mineiro, quando presidente, foi o responsável pelo lançamento da candidatura do então ministro Fernando Henrique Cardoso à sucessão. A lembrança causou mal-estar entre tucanos, como o ex-governador mineiro Eduardo Azeredo, pré-candidato ao Palácio da Liberdade, e o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga - ambos inimigos de Itamar. "Foi uma menção meramente histórica, são fatos", disse inicialmente Itamar, no final da manhã desta quinta-feira, ao desembarcar em Uberaba, uma das principais cidades do Triângulo. "O presidente (Fernando Henrique) não pode tapar o sol com a peneira e sou grato pela lembrança", acrescentou. Pouco depois, já na vizinha cidade de Frutal, onde inauguraria a ETE, Itamar foi questionado sobre a possibilidade de as palavras de Serra abrirem "espaço para uma aliança" entre ele e o tucano. A justificativa para a pergunta foram declarações do próprio governador, dadas nesta semana em Belo Horizonte. Na última quarta-feira, Itamar havia afirmado que, em relação às composições políticas que estuda para este ano, "tudo é possível", de um apoio ao PT até a um acordo com o tucano. Também referiu-se ao fato de que, embora os governistas estejam "na outra margem do rio", já que ele está do lado da oposição, haveria a possibilidade de construção de uma "ponte". As afirmações deixaram preocupadas lideranças petistas e até do próprio PMDB. "Não digo aliança, mas abre, pelo menos, a perspectiva de que nós poderemos ter um candidato que, além da cortesia, tem os momentos históricos gravados em sua mente", afirmou Itamar, nesta sexta-feira, em relação à eventual dobradinha com Serra. "A citação foi uma menção muito importante. Ele (Serra) não fez como alguns elementos do PSDB, que querem esconder a realidade histórica: a minha escolha do atual presidente para ser ministro das Relações Exteriores e depois, da Fazenda", prosseguiu. "Tentam esconder isso historicamente, e o ministro José Serra teve a delicadeza, a cortesia e a justiça de recordar esse episódio significativo de que o senhor presidente da República passou pelas minhas mãos. Esse carimbo ele tem que levar pela vida, mesmo que não queira", ressaltou Itamar. Sobre seu suposto desejo de ser vice de Serra, no entanto, o governador assegurou: "Nunca disse isso, seria uma ousadia". Mas insinuou que a composição dependeria de Fernando Henrique Cardoso. "Neste caso, a indicação cabe ao presidente", disse. Além de agradecer e elogiar José Serra, Itamar também deu a entender que está pessimista em relação à realização das prévias do PMDB, marcadas para março e nas quais deve disputar a indicação para concorrer à presidência, pelo partido, com o senador Pedro Simon (RS) e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann. O governador, que tem se queixado da falta de regras claras para as primárias, negou, inclusive, que possa se considerar candidato ao Palácio do Planalto pelo PMDB. "Meu partido não definiu e nem sei se vai definir (as regras das prévias)", afirmou . "Deveríamos realizar a convenção no dia 20 (de janeiro) e ela não vai acontecer nesta data. Não há definição das prévias; há apenas o que diz o presidente do partido, mas sem consistência. Expectativas sobre as prévias não tenho nenhuma, pois nem sei se vão acontecer", acrescentou. Itamar também foi questionado sobre o processo movido contra ele no Superior Tribunal de Justiça por calúnia e difamação contra o presidente Fernando Henrique. Disse, no entanto, que ainda não leu o documento e que só depois que os papéis fossem examinados pela Procuradoria-Geral do Estado poderia dar sua opinião. O STJ encaminhou nesta quinta-feira à Assembléia Legislativa pedido de licença para processar o governador. Em palestra feita no Rio, no ano passado, o governador teria acusado o governo federal, entre outros pontos, de corrupção endêmica e de ter "comprado" votos, por meio de distribuição de verbas, de convencionais do PMDB para eleger Michel Temer à presidência nacional do partido. Apesar de não ter tomado conhecimento do processo, Itamar voltou a dar alfinetadas em Fernando Henrique. "As minhas declarações podem ser confirmadas, dependendo em que eles me queiram enquadrar", disse. "A gente sempre espera, à medida que o processo político avança, há sempre o desejo de esquecer o que já se fez no passado, tenta-se denegrir a imagem daqueles que já foram alguma coisa no Brasil, esquecendo que hoje é presidente e amanhã passa a ser um cidadão comum", acrescentou.